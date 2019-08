Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch ohne Beutegut

Gera (ots)

Zschippach: Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von 04.08.2019, gegen 12:00 Uhr zum 05.08.2019, gegen 09:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Tischerdorf ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Täter das Haus schließlich wieder, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nunmehr Zeugen der Tat. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat bzw. dem Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell