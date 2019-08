Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Liter Diesel-Kraftstoff gestohlen

Gera (ots)

In der Zeit von 03.08.2019 - 05.08.2019 machten sich Unbekannte an einem in der Industriestraße abgestellten Lkw MAN zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten den Tank des Fahrzeuges und entwendeten daraus eine größere Menge Diesel-Kraftstoff. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (RK)

