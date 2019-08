Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Sonntag (04.08.2019), zwischen 11:00 und 13:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike, welches in der Dr.-Otto-Nuschke-Str. abgestellt war. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell