Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leichtkraftrad fährt auf Pkw auf

Altenburg (ots)

Schmölln: Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Tag (05.08.2019), gegen 17:25 Uhr in der Bergstraße. Der Fahrer eines Leichtkraftrades Sachs X-Road befuhr die Bergstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Auf Höhe des dortigen Aldi-Marktes bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Skoda (Fahrer 48) scheinbar zu spät und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde leicht verletzt.

