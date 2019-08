Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 05.08. zum 06.08.2019 (kurz vor Mitternacht) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Verbrauchermarktes in der Kauerndorfer Allee einzubrechen. Mittels massiver Gewalteinwirkung seitens der Täter wurden die Scheiben der beiden Eingangstüren (innen und außen) stark beschädigt. Ob die beiden Unbekannten tatsächlich bis in den Verkaufsraum vordringen konnten, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) zu wenden. (KR)

