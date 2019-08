Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Altenburg (ots)

Weil aus einer Gruppe heraus ein Fahrrad und eine Bierflasche in Richtung seines Fahrzeuges geworfen wurden, informierte am Samstagabend (03.08.2019), gegen 21:50 Uhr ein Zeuge die Polizei. Glücklicherweise blieben sowohl er, als auch sein Fahrzeug unverletzt bzw. unbeschädigt. Die betroffene Personengruppe konnte in der Folge noch in der Zwickauer Straße angetroffen werden. Bei zwei Personen (22, deutsch) wurde eine kleine Menge Drogen aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen leistete ein 41-jähriger, stark alkoholisierter Mann aus der Gruppe Widerstand gegen die Polizeibeamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde dieser schließlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen seitens der PI Altenburger Land wurden aufgenommen. (RK)

