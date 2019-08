Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung am Bahnhof

Gera (ots)

Mehrere Streifenwagen kamen am Samstag (03.08.2019), gegen 02:20 Uhr beim Bahnhofsvorplatz zum Einsatz, da von dort eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Personen gemeldet wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ein 18-Jährige melde sich jedoch vor Ort bei den Einsatzkräften und gab an, von einem anderen mehrfach getreten und so verletzt worden zu sein. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Täter (22, deutsch) identifiziert und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Sowohl Geschädigter als auch der Täter waren nicht unerheblich alkoholisiert. Eine medizinische Versorgung lehnte der 18-Jährige ab. (KR)

