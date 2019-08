Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Weil ein schwerer Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gemeldet wurde, kamen gestern Abend (04.08.2019), gegen 21:15 Uhr Polizeibeamte in der Brunnenstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bei einem Abbiegevorgang, ausgehend vom 18-jährigen Seat-Fahrer zum Frontalzusammenstoß mit der herannahenden Motorradfahrerin. Die 18-jährige Yamaha-Fahrerin wurde in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht hierbei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu diesem geben können. (KR)

