Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alle vier Reifen platt

Gera (ots)

Eine sehr unschöne Entdeckung machte der 30-jährige Eigentümer eines Pkw Mitsubishi, als er gestern Abend (04.08.2019), gegen 20:45 Uhr zu seinem in der Untermhäuser Straße abgestellten Fahrzeuge am. In keinem der vier Reifen war mehr Luft drin. Offensichtlich zerstachen unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Reifen und verursachten so Sachschaden. Die Tat lässt sich nach Auskunft des Geschädigten auf Sonntag, in der Zeit von 13:30 Uhr zu 20:45 Uhr eingrenzen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet Zeuge, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. (RK)

