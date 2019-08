Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter ein Verkehrszeichen in der Aumaische Straße in Zeulenroda, in dem sie den Mast verbogen.

Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 03661 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (sp)

