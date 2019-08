Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Bungalows

Oberndorf (Kraftsdorf) (ots)

Am Samstagmorgen gerät aus bislang unbekannter Ursache ein vollständig eingerichteter Wohnbungalow in der Oberndorfer Straße zwischen der Ortslage Hermsdorf und Oberndorf in Brand. Der Brand wurde gegen 02:50 Uhr durch einen Anwohner bemerkt. Trotz sofortigem Löscheinsatz der Feuerwehr brannte der Bungalow vollständig nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gera aufgenommen. Die Polizei Gera sucht nun dringend Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0365-829-0 zu melden!

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

