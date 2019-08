Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter nach Streit

Gera (ots)

Am Sonntagmorgen wurde gegen 02:00 Uhr ein verletzter eritreischer Mann an der Straßenbahnhaltestelle Lusan-Laune liegend aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte mutmaßlich von einem zurzeit unbekannten Täter in einer Wohnung mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und hierbei verletzt. Wie der Geschädigte an die Bushaltestelle gelange, ist bislang unbekannt. Weitere Hinweise auf den Tatort oder die Tatumstände konnten ebenfalls noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Gera sucht nun dringend Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter Tel. 0365 829-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1123

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell