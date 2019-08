Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Altenburg (ots)

Ein 43 Jahre alter E-Bike-Fahrer versuchte sich am Samstag gegen 01:15 Uhr einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nachdem der Fahrer in der Kanalstraße in Altenburg angehalten werden konnte, erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zudem konnten geringe Mengen Marihuana sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurden dementsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

