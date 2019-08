Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenlager aufgebrochen

Nobitz (ots)

Am Samstag gegen 00:25 Uhr brachen Unbekannte in ein Reifenlager im Nirkendorfer Weg in Ehrenhain ein. Sie entwendeten mehrere Lkw- und Pkw-Reifen. Es entstand hoher Stehl- und Sachschaden.

