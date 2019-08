Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad entwendet

Windischleuba (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitag in der Zeit von 02:30 Uhr bis 16:15 Uhr in der Luckaer Straße in Windischleuba ein Motorrad der Marke KTM. Dazu brachen sie zunächst eine Garage auf um anschließend mit der Beute den Tatort zu verlassen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell