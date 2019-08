Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung mit einer verletzten Person

Altenburg (ots)

Am Rande des Park- und Teichfestes in Altenburg gerieten ein 24-jähriger Besucher und vier Männer am Freitag gegen 23:55 Uhr in einen Streit, in dessen Folge es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Altenburger Land gebracht. Einer folgenden Identitätsfeststellung widersetzte sich ein 20 Jahre alter Beschuldigter und musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

