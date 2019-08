Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Dialysezentrum

Altenburg (ots)

In der Zeit von 31.07.2019 zum 01.08.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein in der Kreuzstraße befindliches Gesundheitszentrum ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrem Beutegut (u.a. Bargeld) in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur Tat oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 03447/ 471-0 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bei der Polizei zu melden. (RK)

