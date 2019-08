Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuppen in Brand

Altenburg (ots)

Schnauderhainichen: Gestern Abend (01.08.2019), gegen 22:00 Uhr kamen Polizei und Feuerwehr in der Straße der Einheit zum Einsatz, da dort ein Schuppen, welcher als Garage genutzt wurde, brannte. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Ein in dem älteren Schuppen befindlicher Pkw Audi wurde durch das Feuer zusätzlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brandausbruch in der Garage kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land), an die Polizeidienststelle zu wenden. (RK)

