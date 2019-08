Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsversuch scheiterte

Greiz (ots)

Weida: Mit einer polizeibekannten Masche versuchten Betrüger am gestrigen Tag (01.08.2019), gegen 10:15 Uhr einem vermeintlichen Lottogewinner Geld zu entlocken. So riefen die Betrüger einen 68-jährigen Mann an und erzählten ihm, dass er einen hohen Gewinn beim Lotto erzielt hätte. Zur Auslösung des Geldes müsse er lediglich die Notarkosten übernehmen. Der Angerufene ging richtigerweise nicht auf die Forderung ein, so dass kein Vermögensschaden eintrat. Zur Auszahlung eines Gewinnes kam es natürlich ebenfalls nicht.

