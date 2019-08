Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Folgen

Greiz (ots)

Weil die 27-jährige Fahrerin eines Skoda gestern Abend (01.08.2019, gegen 17:50 Uhr) beim Befahren der Pohlitzer Straße dachte, dass ein Fahrzeug aus einem Grundstück ausfahren will, wich sie zunächst nach links in Richtung Gegenverkehr aus. Dabei bemerkte sie offenbar einen ihr entgegenkommenden Pkw Ford (Fahrerin 19) zu spät, so dass es zu seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeugführerinnen unverletzt. Während der Unfallaufnahme vor Ort bemerkten die Polizeibeamten jedoch, dass die Skoda-Fahrerin scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte schließlich ein Ergebnis von über 1,6 Promille an. Der Führerschein der Frau wurde somit sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet. (KR)

