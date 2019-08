Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontalzusammenstoß auf Ortsverbindungsstraße

Gera (ots)

Korbußen/Großenstein: Gestern Abend (01.08.2019), gegen 22:10 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Korbußen und Großenstein zum Einsatz. Dort geriet der Fahrer (83) eines Skoda beim Befahren der Straße in Richtung Großenstein aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, so dass es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Ford (Fahrer 51) kam. Beide Fahrzeugführer, welche scheinbar nur leichtere Verletzungen davon trugen, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsverbindungsstraße war kurzzeitig voll gesperrt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen. (KR)

