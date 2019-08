Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rucksack aus Fahrzeug gestohlen

Gera (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht vom 31.07.2019 zum 01.08.2019 die hintere Seitenscheibe eines Am Hofwiesenbad abgestellten Pkw Opel ein. Aus dem Fahrzeug stahlen der oder die Täter einen darin befindlichen Rucksack und entkamen unerkannt. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

