Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Fahrradfahrer

Gera (ots)

Oberndorf (Kraftsdorf): Als der Fahrer (63) eines Pkw BMW gestern Nachmittag (01.08.2019), gegen 16:05 Uhr) von einem Grundstück nach links auf die Oberndorfer Straße abbiegen wollte, bemerkte er den auf der Straße in Richtung Gera fahrenden Radfahrer (54) zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte schließlich und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

