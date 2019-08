Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Kurzer Straße

Gera (ots)

Anwohner der Kurzen Straße riefen gestern Abend (01.08.2019), gegen 19:50 Uhr die Polizei. Dabei gaben sie an, das aus einer Wohnung mit offener Balkontür, in welcher sich einige Personen aufhalten sollen, mehrfach lautstarke rechtsradikale Sprüche gerufen worden. Die hinzugerufenen Beamten trafen in der Wohnung schließlich 8 Personen zwischen 13 und 27 Jahren an. Der Wohnungsinhaber selbst war nicht vor Ort. Drei Anwesende konnten schließlich als Tatverdächtige (18, 22, 27) hinsichtlich der rechtsradikalen Äußerungen ausfindig und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Alle Personen wurden aus der Wohnung verwiesen. Zwei minderjährige Anwesende wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell