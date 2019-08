Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Crimla - Zeugen zu flüchtigen Pkw gesucht

Greiz (ots)

Crimla: Gestern Abend (31.07.2019), gegen 18:35 Uhr befuhren ein Simsonfahrer (15) und ein Spatz-Fahrer (18) die Ortslage in Richtung Köckritz, als sich aus einer Nebenstraße ein Pkw näherte. Scheinbar ohne das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" zu beachten, fuhr der Pkw nach links auf die Hauptstraße in Richtung Sirbis auf. Die beiden auf der Hauptstraße befindlichen Mopedfahrer konnten zwar dem Pkw ausweichen, kollidierten jedoch selbst miteinander. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin stieg nach Auskunft der beiden Mopedfahrer kurz aus, setzte jedoch ihre Fahrt nach einem kurzen Wortwechsel fort. Glücklicherweise blieben die beiden Mopedfahrer unverletzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht hierzu Zeugen, welche Angaben zum Pkw bzw. dem Unfallhergang an sich machen können. (KR)

