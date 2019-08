Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug überschlug sich - Straße gesperrt

Greiz (ots)

Am gestrigen Abend (31.07.2019), gegen 19:20 Uhr musste die B94 aufgrund eines Unfalles zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Bruno-Bergner-Straße/ Carolinenstraße voll gesperrt werden. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Mercedes in Richtung Stadtzentrum, als er beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr verlor der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer schließlich aufgrund zusätzlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, überschlug sich und kollidierte frontal mit einem Brückensockel. Auf der Gegenfahrbahn kam das Fahrzeug schließlich auf dem Dach zu Stehen. Sowohl der Fahrer, als auch sein Beifahrer (29) blieben unverletzt. Das Fahrzeug hingegen wies erhebliche Schäden auf und musste abgeschleppt werden. Der Mercedesfahrer ist nach Aussage mehrerer Zeugen bereits ab dem Gommlaer Berg durch seine rasante und verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen. So überholte er an unübersichtlichen Stellen und gefährdete beim wiedereinscheren andere Verkehrsteilnehmer. Gegen den 27-Jährigen wurden nunmehr die Ermittlungen eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell