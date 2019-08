Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer stößt mit Pkw zusammen

Altenburg (ots)

Schmölln: Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Tag (31.07.2019), gegen 13:55 Uhr in der Nitzschkaer Straße. Der 18-jährige Fahrer eines Moped Simson befuhr die Straße in Kummer aus Richtung Nitzschka kommend. Ein Pkw VW kam im auf der gleichen Straße entgegen. Im Kurvenbereich kommt der Mopedfahrer auf Grund technischer Probleme zu Fall und kollidiert mit dem entgegen kommenden Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

