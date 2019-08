Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Kostitz

Kostitz: Aufgrund des Brandes zweier Gebäude am 30.07.2019, gegen 23:40 Uhr in der Langen Straße führten bzw. führen Beamte der Kriminalpolizei Altenburg umfangreiche Ermittlungen vor Ort und in der Folge durch. Im Ergebnis dieser wird nunmehr wegen Brandstiftung, verursacht durch einen bislang unbekannten Täter, ermittelt. An beiden Gebäuden entstand hohe Sachschaden.

Daher sucht die Kriminalpolizei erneut Zeugen, welche Hinweise zum Brandgeschehen oder möglichen auffälligen Personenbewegungen geben können. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (KR)

Pressemeldung vom 31.07.2019: "Scheunenbrand in Kostitz

Altenburg Kostiz: Gestern Abend (30.07.2019), gegen 23:40 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Langen Straße zum Einsatz, da dort eine Scheune brannte. Diese stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Aus einer zweiten, nur wenige Meter entfernten Scheune, drang zusätzlich Qualm. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht und eine Brandwache gestellt werden. In der Scheue selbst wurden nach derzeitigen Erkenntnissen Baumaterialien gelagert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen in alle Richtungen aufgenommen. Diese laufen derzeit. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet.

Zeugen, welche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 /4710 (PI Altenburger Land) zu wenden. (KR)"

