Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ins Portmonee gefasst

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (31.07.2019) meldete sich ein 57-Jähriger bei der Polizei und bat um Hilfe. Nach seinen Angaben befand er sich gegen 09:45 Uhr in einem Fleischereigeschäftes im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Langenberger Straße. Dort wurde er nach einem Einkauf von einem Unbekannten auf vermeintlich fallen gelassenes Wechselgeld aufmerksam gemacht. Als der 57-Jährige nunmehr nachschaute gelang es dem Unbekannten, einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Portmonee des Geschädigten zu stehlen. Anschließend flüchtete der unbekannte mit einem schwarzen Fahrzeug (vermutlich BMW) in Richtung Gera. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum unbekannten Dieb machen können. Personenbeschreibung: ca. 170 cm groß, ca. 45-50 Jahre, Glatze, bekleidet mit weißem T-Shirt und kurzer blauer Jeans, untersetzte Figur mit leichtem Bauchansatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

