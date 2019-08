Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radler kontrolliert

Gera (ots)

Heute Nacht (01.08.2019) gegen 02:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Radfahrer, welcher im Bereich Debschwitz unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest zeigte schließlich ein positives Ergebnis an. Als die Beamten nunmehr noch das Fahrrad des Mannes in Augenschein nahmen, stellte sich heraus, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben und im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet wurde. In der Folge wurde das Rad sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen wurden eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell