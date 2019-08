Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubstraftat

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (31.07.2019), gegen 13:50 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Raubdeliktes zum Nachteil eines 18-Jährigen (deutsch) im Park der Jugend (Heinrichstraße) zum Einsatz. Demnach befuhr der Geschädigte mit seinem Fahrrad die Parkanlage, als er von einem Jugendlichen hierbei gestoppt und am Weiterfahren gehindert wurde. Unter Androhung von Schlägen forderte der Jugendliche von dem Radfahrer Geld. Als dieser nun sein Portmonee herausholte, griff sich der Täter dieses, nahm sich das darin befindliche Bargeld und flüchtete. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach dem Räuber konnte dieser schließlich von Polizeibeamten in der Heinrichstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Am heutigen Tag (01.08.2019) ist die Vorführung des jugendlichen Täters (15, syrisch) geplant. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell