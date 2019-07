Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aus Fahrzeug gestohlen

Gera (ots)

Als die Arbeiter gestern früh (30.07.2019), gegen 08:30 Uhr zu ihrem in der Nordstraße abgestellten Firmen-Transporter kamen, machten sie eine unerfreuliche Entdeckung. Das Fahrzeug stand mit geöffneten Hecktüren an Ort und Stelle - von dem im Fahrzeug befindlichen Werkzeug sowie zwei Kletterausrüstungen fehlte jede Spur. Unbekannte drangen in das Fahrzeug ein und stahlen die Maschinen und die Ausrüstung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell