Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glasflasche an Kopf geworfen

G (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Tag (29.07.2019), gegen 22:50 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter, aus einem Haus am Markt, eine Glasflasche in Richtung einer vor dem Haus sitzenden Personengruppe und verletzte einen 33-Jähriger am Kopf. Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch versorgt. Während der Aufnahme des Sachverhalts stellten die eingesetzten Polizeibeamte zudem fest, dass die Klingelanlage eines Hauses zerstört wurde. Inwieweit beide Taten zusammenhängen, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

