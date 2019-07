Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Zusammenstoß mit Traktor verletzt

Greiz (ots)

Gestern (29.07.2019), gegen 10:50 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines Traktors mit Anhänger von Moschwitz in Richtung Noßwitz. An der Kreisstraße zwischen Greiz und Tremnitz missachtete er die Vorfahrt eines 66-jährigen Mercedes Fahrers, so dass beide Kfz miteinander kollidierten. Der Pkw Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

