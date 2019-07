Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch gelang nicht

Greiz (ots)

Weida: Haben Sie am vergangenem Wochenende, speziell in der Nacht von Samstag (27.07.2019) zu Sonntag (28.07.2019), bei einem Restaurant in der Liebsdorfer Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet? Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu einem misslungenen Einbruch in dieses Restaurant. Unbekannte Täter versuchten zur genannten Tatzeit gewaltsam in das Lokal einzudringen, was ihnen allerdings nicht gelang. Beim Einbruchsversuch verursachten die Täter Sachschaden und entfernten sich schließlich in unbekannte Richtung. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen bzw. den Tätern geben können, werden nunmehr gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der Polizei in Greiz zu melden. (KR)

