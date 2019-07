Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß auf Kreuzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gegen 17:25 Uhr am gestrigen Tag (29.07.2019) stießen im Kreuzungsbereich Reichsstraße / Erfurtstraße ein Pkw VW (Fahrer 23) und ein Kleintransporter Ford (Fahrer 47) zusammen. Zuvor kam es zum Abbiegevorgang des VW von der Erfurtstraße nach rechts in die Reichsstaße. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der VW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verletzte 23-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

