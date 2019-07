Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Gößnitz

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 26.07.2019, gegen 11:10 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Altenburger Straße aus. Seitens der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

