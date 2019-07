Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 6 Anzeigen nach Veranstaltungsgeschehen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Rahmen der am Wochenende (27.07. - 28.07.2019) stattgefundenen Veranstaltung in Gröba "Jagdauf am See" stellten die Beamten insgesamt 4 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und kontrollierten zwei Fahrzeugführer, welche unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Veranstaltung verlief ansonsten friedlich und störungsfrei.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell