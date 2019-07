Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am 25.07.2019, gegen 12:20 Uhr zum Nachteil eines 72-Jährigen. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Gehweg in der Wiesestraße, als ihn ein Radfahrer in rasanter Weise entgegengefahren kam. Als der 72-Jährigen den Radler auf seine schnelle Fahrweise ansprach, machte dieser kehrt und griff den 72-Jährigen körperlich an. Die Polizei Gera sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen bzw. dem unbekannten Radfahrer geben können. Beschreibung: circa 16-18 Jahre, circa 175-180 cm groß, schlank, braune kurze Haare, europäischer Typ (vermutlich deutsch), bekleidet mit kurzer Hose und hochwertigem T-Shirt, führte ein Rennrad mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

