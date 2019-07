Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand auf Rapsfeld

Gera (ots)

Naulitz: Aus noch ungeklärter Ursache entfachte am Samstag (27.07.2019, gegen 11:00 Uhr) entlang der Ortsverbindungsstraße Naulitz - Thränitz ein Feuer am Rand eines Rapsfeldes. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass eine großflächige Ausdehnung verhindert werden konnte. Insgesamt wurden circa 10 x10 Meter Feld in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell