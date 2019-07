Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Am Ohr verletzt

Gera (ots)

Samstagnacht (27.07.2019, gegen 01:20 Uhr) kamen Polizeibeamte am Johannisplatz zum Einsatz. Dort wurde nach Auskunft des Geschädigte (36, deutsch) dieser von vier unbekannten Tätern körperlich angegriffen und durch den Wurf eines Gummiballes leicht am Ohr verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die vier Täter entfernten sich im Anschluss der Tat in Richtung Heinrichsstraße. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweisen zur Tat bzw. den vier Tätern unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell