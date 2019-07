Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrüger gestellt

Altenburg (ots)

Lucka: Am 27.07.2019 gegen 20:40 Uhr wurde der Polizei ein Tankbetrug an einer Tankstelle in der Meuselwitzer Straße mitgeteilt. Polizeibeamte konnten kurz darauf das flüchtige Fahrzeug in der Ortslage Kriebitzsch wahrnehmen und nach kurzer Verfolgung stellen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten an dem Fahrzeug vom Typ Fiat gestohlene Kennzeichen fest. Außerdem besaß der 31-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, woraufhin bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung des Pkw Fiat wurden zudem Gegenstände aus einer vorangegangen Diebstahlshandlung aufgefunden.

