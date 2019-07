Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feldbrand

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Aus bisher unbekannter Ursache kam es am 27.07.2019 gegen 18:00 Uhr zu einem größeren Brand eines bereits abgeernteten Feldes nahe der Ortslage Waltersdorf. Aufgrund der umfangsreichen Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die Landstraße 1355 und somit auch der Zufahrtsweg zu einer überregional beworbenen Veranstaltung am Haselbacher See zeitweise gesperrt werden. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Waldstück und ein Ausbreiten des Brandes in Richtung Wintersdorf verhindert werden. An den Löscharbeiten beteiligte sich zudem ein Hubschrauber der Thüringer Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

