Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei tätlich angegriffen

Gera (ots)

Am Freitag gegen 14:30 informierte ein 31 jähriger Geschädigter die Polizei, dass er im Bereich des Museumsplatzes in Gera von einer unbekannten männlichen Person mit einem Messer bedroht wurde. Die eingesetzten Beamten konnten den 30 jährigen, psychisch auffälligen, syrischen Tatverdächtigen zeitnah im Bereich des Kornmarkts in Gera antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hier konnte das verwendete Messer aufgefunden werden. Während der Kontrolle zerschlug der Verdächtige eine Bierflasche und versuchte, die Beamten mit dem abgebrochen Flaschenhals anzugreifen. Nach Abwehr des Angriffes wurde der Beschuldigte in eine Fachklinik eingewiesen. Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell