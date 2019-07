Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei vor City Cafe

Gera (ots)

Am Sonnabend gegen 02:15 Uhr schlugen und traten mehrere Personen auf vier männliche, alkoholisierte Personen im Alter von 22 bis 23 Jahren vor einem Lokal in der Heinrichstraße, Gera ein. Die Polizei kam in der Folge mit mehreren Beamten zum Einsatz. Die Geschädigten erlitten zum Teil leichte Verletzungen. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0365-8290 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell