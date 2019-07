Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pfefferspray in Straßenbahn gesprüht

Gera (ots)

Am Sonnabend gegen 03:15 Uhr sprühte eine bisher unbekannte, männliche Person einem 21 Jährigen Insassen der Straßenbahn in Gera aus bislang ungeklärten Umständen Reizgas in das Gesicht. Im Anschluss verließ der Täter an der Haltestelle Schenkendorfstraße die Bahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Gera nahm die Ermittlung auf und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zeugen werden gebeten, sich unter 0365-8290 bei der Polizei zu melden!

