Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: das berühmte Bier zuviel

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 27.07.2019 gegen 18:15 Uhr wurde ein 30 jähriger PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle in Triebes unterzogen. Der Mann war den Beamten aufgefallen, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten jedoch Alkoholgeruch auf, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte schnell, dass der Mann mit 0,58 Promille, nicht mehr hätte ein Fahrzeug führen dürfen. Gegen ihn wurde nunmehr ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze.

