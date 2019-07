Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: randalierende Jugendliche in Greiz

Greiz (ots)

Am 27.07.2019 kam es gegen 02:00 Uhr im Bereich Vater-Jahn-Straße in Greiz zu mehreren Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen und Gartenzäunen. 5 Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren kamen betrunken von einer Feier und zogen randalierend durch die Straßen. Die informierte Polizei konnte wenig später die 5 Täter im Bereich der Greizer Neustadt stellen. Gegen alle 5 Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sie wurden ihren Eltern übergeben.

