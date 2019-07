Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Gera (ots)

Altenburg: Am gestrigen Tag um 09:17 Uhr stellte ein 25-jähriger Besitzer eines Fahrrades MTB Giant in der Farbe weiß fest, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Dieser hatten das Fahrrad im Gewerbegebiet in der Leipziger Straße vor dem Fachgeschäft "Expert" mittels Schloss an einem Zaun gesichert abgestellt. Unbekannte Täter hatten offenbar ein Gitter des Zaunsfeld durchtrennt und das Fahrrad entwendet. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern machen kann, wendet sich bitte an die PI Altenburger Land, 03447-4710.

