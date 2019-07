Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrerin zu spät bemerkt

Gera (ots)

Als der Fahrer (62) eines VW von einer Grundstücksausfahrt auf die Wiesestraße auffahren will, bemerkte er die auf dem Gehweg von rechts kommende Radfahrerin (63) zu spät so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell